Решить проблемы бедности, коррупции и войны в Украине. Что предлагали политики на форуме в Давосе?

Реформы, которые проводились в течение 4 лет были неэффективными, об этом заявила Юлия Тимошенко во время выступления на украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума.
Юлия Тимошенко, народный депутат Украины:
У нас були створені нові органи, в тому числі антикорупційні, але вони були поглинуті старою системою, адаптовані і, насправді, сьогодні вони не виконують свою функцію в достатній мірі. І тому наша команда і я особисто, ми віримо, що зараз залишилось 3 місяця до завершення президентської компанії в Україні. І саме зараз є час подумати над тим, як мусить виглядати архітектура нової абсолютно країни.
Тимошенко подчеркнула, что страна нуждается в пошаговых эффективных изменений.
Юлия Тимошенко, народный депутат Украины:
Я вірю в те, що після президентських виборів, прийнявши Нову Конституцію, прийнявши правильні економічні зміни, ми зможемо системно змінити управління країною. І отримати наслідки, тобто правильно функціонуючу країну.
Политик подчеркнула, что сотни специалистов - интеллектуалов на данный момент работают над Новым курсом, который поможет решить проблемы бедности, коррупции и войны в Украине.