Режим Асада использовал в Сирии напалмовые бомбы

Сирийские правительственные войска подвергли бомбардировке напалмовыми бомбами город Дераа - административный центр одноименной провинции на юго-востоке Сирии.

Об этом сообщает турецкое информагентство "Анадолу".

По словам пресс-секретаря управления гражданской обороны города Дераа Амира Абу Зейда, помимо бочковых бомб, сирийские войска применяют против мирного населения Дераа напалмовые бомбы. Накануне сирийские ВВС сбросили напалмовые бомбы на населенные пункты в пригороде Дераа, в результате чего ранения получили по меньшей мере 10 человек, сказал Абу Зейд.

Наиболее интенсивным ударам подвергся район Меншийя, в котором в результате бомбардировок было уничтожено множество домов.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что международная коалиция под руководством США нанесла новый удар по проправительственным силам в Сирии. Это произошло 6 июня на юге Сирии после того, как силы, которые поддерживают сирийского президента Башара аль-Асада подошли к базе коалиции с танками, артиллерией и зенитным оружием.

