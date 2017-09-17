РФ и Китай проведут совместные военно-морские учения

В учениях "Морское взаимодействие – 2017" ВМФ России и ВМС Китая задействуют 11 надводных кораблей и 2 подлодки.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту РФ Владимир Матвеев, передают РИА Новости.

"Во время проведения морской фазы от российской стороны будут задействованы большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Совершенный", спасательное судно "Игорь Белоусов" со спасательным глубоководным аппаратом "АС-40" на борту и ракетный катер "Р-11". От китайской стороны — эсминец "Ши Цзячжуан", сторожевой корабль "Да Цин", корабль комплексного снабжения "Дун Пинху", спасательное судно проекта 926 "Чандао" со спасательным глубоководным аппаратом "Элар-7", — сообщил Матвеев.

Обеспечивать учения будут малый противолодочный корабль "Советская Гавань", две дизель-электрические подводные лодки, гидрографическое судно "Виктор Фалеев" и морской буксир "МБ-93". "В ходе морской фазы учений военные отработают взаимодействие с авиацией.

В этом элементе задействуют два самолёта Ил-38, два самолёта Ту-142м3, вертолёт Ка-27пс и вертолёт Ка-27 морской авиации ТОФ. От ВМС Китая будут корабельные вертолёты Z-9C и Z-9D2", - сообщает агентство. Международные учения "Морское взаимодействие — 2017" пройдут с 18 по 26 сентября 2017 года на базе Тихоокеанского флота РФ. На полигоне береговых войск ТОФ "Горностай" пройдет тренировка морпехов двух стран. Морская часть маневров начнется 22 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей.