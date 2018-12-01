РФ просит снять ограничения на въезд российским мужчинам в Украину

Глава СПЧ России Михаил Федотов попросил уполномоченного Верховной Рады Украины Людмилу Денисову повлиять на ограничения на въезд в страну российским мужчинам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что подобная мера «откровенно нарушает права человека».

Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, каких категорий мужчин из России запрет на въезд в страну не коснется.

По его словам, несмотря на запрет, который ввели из-за военного положения, в Украину будут пускать: - на похороны; - в связи с болезнью близких родственников; - в случае наличия дипломатического статуса; - в случае наличия документов, позволяющих проживать в Украине.

"В каждом отдельном случае все решения принимаются на контрольно-пропускных пунктах. Все это (решение, пропускать ли человека – ред.) может быть в индивидуальном порядке", — сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. На вопрос о том, могут ли пограничники самостоятельно решать, пропускать человека в Украину или нет (ведь список гуманитарных условий приблизительный), Демченко сказал: "У пограничников есть высшее руководство, которое может принимать решение о пропуске граждан".

