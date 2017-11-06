Торги по закупке электронных браслетов для Нацполиции не состоялись из-за несоответствия требованиям заказчика

Торги по закупке Национальной полицией 500 электронных браслетов не состоялись в связи с отклонения всех тендерных предложений.

Об этом говорится в тендерной документации ведомства, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro.

1 сентября Нацполиция объявила тендер на закупку электронных браслетов и дополнительного оборудования к ним: электронные средство контроля (браслеты) - 500 комплектов; комплекты активации/деактивации электронного средства контроля - 54 штук; серверное оборудование с предустановленным программным обеспечением - 1 комплект.

На тендер было подано три предложения от компании "3M Electronic Monitoring Ltd", ООО "Диона-ЛТД" и дочернего предприятия "Радио комуникэйшнз интернэшнл".

После раскрытия тендерных предложений они все были отклонены из-за несоответствия требованиям заказчика (неполный пакет документов, непредоставление образцов продукции, несоответствие техническим требованиям).

Напомним, в 2015 году Нацполиция закупила электронные браслеты слежения по цене 53,8 тыс. гривен. После этого правоохранители неоднократно заявляли о нехватке браслетов.

3 ноября НПУ объявила тендер на закупку еще 500 браслетов и оборудования к ним.