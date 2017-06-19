Roshen полностью законсервировала фабрику в России

Корпорация Roshen (Рошен) завершила процесс консервации Липецкой кондитерской фабрики (Россия).

Об этом Українським новинам сообщила пресс-служба Roshen.

Так, по информации пресс-службы, процесс консервации фабрики полностью завершен. Кроме того, деятельность торгового дома ООО Рошен также прекращена.

Ранее компания сообщала, что массовое увольнение сотрудников началось 24 апреля, т.е. через 3 месяца после того, как всем работникам было об этом объявлено.

1 апреля на Липецкой фабрике было полностью остановлено все производство, технологические линии законсервированы, а в мае планировалось законсервировать системы холодо- и теплоснабжения.

Последний этап консервации фабрики - блок очистных сооружений, котельных и водозаборов - был запланирован на июнь.

Напомним, корпорация Roshen заявляла, что Федеральная налоговая служба России необоснованно пытается взыскать с торгового дома Рошен более 150 млн рублей дополнительных налогов.