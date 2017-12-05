Россельхознадзор подозревает PepsiCo в хакерской атаке

05 декабря 2017 г. 16:27
Источник: Левый берег
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Россельхознадзор подозревает компанию PepsiCo в возможной организации хакерской атаки для получения секретной информации государственных органов России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Юлию Мелано.

К такому выводу в Россельхознадзоре пришли по итогам внутренней проверки. Ее начали после того, как PepsiCo получила служебные документы Россельхознадзора.

Поводом для проверки стало то, что один из внутренних документов с грифом "для служебного пользования" на совещании в Россельхознадзоре показал вице-президент PepsiCo по корпоративным отношениям в России, Украине, СНГ и Центральной Европы Сергей Глушков.

Результаты проверки показали, что никто из сотрудников Россельхознадзора, у которых есть доступ к служебным документам, не передавал их в публичное пространство. "В этой связи служба сделала вывод о возможной хакерской атаке со стороны американской компании PepsiCo с целью получения доступа к секретной информации государственных органов власти России", - заявила Мелано.

В связи с этим в ведомстве не исключают, что могут обратиться в правоохранительные органы с жалобой на коммерческий шпионаж PepsiCo. Благодаря документу, как считают в Россельхознадзоре, PepsiCo могла получить преимущество перед конкурентами.

В документе говорилось о планах надзорного ведомства провести проверки на молокоперерабатывающих предприятиях, которых входят в PepsiCo. "Компания, обладая секретной информацией, имела конкурентное преимущество перед российскими компаниями и была готова к проведению контрольных мероприятий. Данный факт можно расценивать как коммерческий шпионаж. Россельхознадзор считает необходимым проинформировать о данном факте правоохранительные органы, что будет сделано в ближайшее время", - заявила представитель ведомства.

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