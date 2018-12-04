Россия частично разблокировала украинские порты в Азовском море - Омелян

По состоянию на 3 декабря 2018 наблюдается движение судов через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на слова главы ведомства Владимира Омеляна.

«Да, частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, однако частично движение восстановлено », - заявил Владимир Омелян.

По его словам, входа в Азовское море ожидают 17 судов, на выход - 1. Еще 9 судов стоят у причалов в портах.

Глава Министерства инфраструктуры отметил, что разблокирование украинских портов стало возможным благодаря скоординированным действиям украинской власти, жесткой и однозначной международной реакции, а также вниманию со стороны иностранных СМИ.

Министр инфраструктуры надеется, что в ближайшие дни украинские порты будет разблокирована полностью, а следующим шагом станет освобождение украинских моряков.