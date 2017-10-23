Россия хочет сократить взносы в Совет Европы

Россия изучает возможность сокращения взносов в Совет Европы (СЕ) из-за отсутствия возможности влиять на работу Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Госдуме.

Собеседники издания рассказали, что Россия планирует сократить взносы в организацию на $7-10 млн. Эта сумма сопоставима той, которая выделяется на работу судебного органа.

"Если Россия не участвует в процедуре выбора судей, то почему мы должны выполнять решения ЕСПЧ? Многие не замечают, но именно этот фактор был основным, когда принималось решение о заморозке взносов для ПАСЕ", - сказал высокопоставленный источник издания в Госдуме.

Зампредседателя комитета по международным делам Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил "Известиям", что отношение ЕСПЧ к России дискриминационно и нарушает права суверенного государства, а его решения - политизированы. "Если тенденциозное отношение к России сохранится, то мы заморозим выплаты и покинем ЕСПЧ", - добавил он.

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подтвердил РИА Новости, что такой вариант возможен. Однако он отметил, что пока рано говорить о сроках принятия такого решения.

Совет Европы включает в себя пять органов - ПАСЕ, ЕСПЧ, комитет министров, консультативные органы и секретариат. Их деятельность финансируется странами-членами СЕ.

В июне Россия отменила треть взноса в бюджет Совета Европы, который должен был пойти на финансирование работы ПАСЕ. Эта сумма составила около €11 млн. С 2014 года российская делегация не принимает участие в работе Парламентской ассамблеи. Тогда ПАСЕ приняла резолюцию, согласно которой делегация Российской Федерации из-за аннексии Крыма была лишена права голоса в ассамблееи исключена из всех руководящих органов.

В июле 2015 года Конституционный суд постановил, что Россия не обязана выполнять вынесенные в ЕСПЧ решения, если они противоречат Конституции РФ, но страна "не будет уклоняться" от исполнения решений Европейского суда по правам человека.