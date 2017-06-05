Россия и Белоруссия сформируют единое миграционное и визовое пространство

05 июня 2017 г. 13:53
Источник: Интерфакс - Украина
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о формировании единого миграционного и визового пространства на территории России и Белоруссии.

"Уже согласован и выносится на утверждение Совета министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку", - сказал С.Лавров на пресс-конференции со своим белорусским коллегой.

"В этом плане отражены основные элементы, которые позволяют двигаться и к формированию единого визового пространства. Более того, мы завершаем согласование межправсоглашения, которое (...) будет посвящено взаимному признанию виз и согласованию действий, которые связаны с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию государств-участников договора о Союзном государстве",- добавил он.

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