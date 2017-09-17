Россия и Ирак возобновили авиасообщение, прерванное 13 лет назад

Иракская авиакомпания Iraqi Airways осуществила первый за 13 лет рейс в Москву.

Об этом сообщает российское информагентство РИА Новости.

Самолет приземлился в аэропорту Внуково. На борту авиалайнера, как ранее сообщило иракское посольство в России, находилась делегация во главе с министром транспорта Ирака Каземом Хамами.

Авиационные власти Ирака и России договорились об открытии регулярного прямого сообщения между городами двух стран еще в 2015 году. Тогда также договорились рассмотреть возможность открытия рейсов в город Эрбиль в Ираке и в Санкт-Петербург и Казань в РФ.

Авиасообщение с Ираком было прервано в 2004 году после введенного запрета со стороны России. Причиной приостановки авиарейсов между двумя странами стал недостаточный уровень обеспечения безопасности полетов из-за ухудшения обстановки в Ираке.

Напомним, в ноябре 2015 года ноября по распоряжению президента РФ Владимира Путина было приостановлено авиасообщение с Египтом. Запрет на полеты в Египет связан с крушением российского самолета А321 под Синаем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что авиасообщение будет приостановлено до тех пор, пока не будет обеспечен должный уровень безопасности.