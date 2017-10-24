Россия имеет право инспектировать украинские военные части – Генштаб

Об этом на брифинге во вторник рассказал начальник управления верификации Генштаба Андрей Гудзь, передают "Украинские новости".

Он отметил, что Украина и Россия являются подписантами договора об открытом небе и Венского документа от 2011 года о мерах по укреплению доверия и безопасности.

В рамках этих договоров страны имеют право проводить инспекцию военной активности друг друга.

В частности, в этом году Украина провела 1 инспекцию и сделала 1 наблюдательный полет над территорией России.

"Они (россияне - ред.) также имеют право (проводить инспекции в Украине - ред.), согласно Венскому договору. Как и другие страны имеют право проинспектировать страну ОБСЕ. Но пока такого намерения у РФ не было", - заявил Гудзь.

Он подчеркнул, что Украина разрешила международным военным наблюдателям провести 25 инспекций в зоне антитеррористической операции с целью мониторинга военно-политической обстановки.

Как сообщалось, 18 октября Кабинет министров отменил действие очередного соглашения с Россией о военном сотрудничестве - о сохранении специализации предприятий, участвующих в производстве военной продукции.

9 августа правительство Украины также разорвало межправительственное соглашение с РФ от 18 июля 2003 года, регулирующее порядок взаимодействия сторон при экспорте продукции военного назначения в третьи страны.