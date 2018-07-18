Россия исключена из списка стран, производящих детали для украинского Ан-178 - Порошенко

18 июля 2018 г. 15:57
Источник: Интерфакс-Украина
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия исключена из числа производителей комплектующих для украинского транспортного самолета Ан-178.

"Украинский красавец Ан-178 на днях совершил демонстрационный полет в пригороде Лондона на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow", - написал он на совей странице в соцсети "Фейсбук" в среду.

Президент напомнил, что транспортный самолет Ан-178 - разработка инженеров ГП "Антонов". "И, что самое главное, 78% комплектующих для самолета производятся в Украине, а РФ исключена из списка стран, производящих остальные детали для нашего Ан-178", - указал П.Порошенко.

ГП "Антонов"- ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. По решению правительства с 2015 года ГП "Антонов" входит в госконцерн "Укроборонпром".

Новый транспортный Ан-178 грузоподъемностью 18 тонн разработан ГП "Антонов".

 

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