Россия начала выдачу паспортов жителям ОРДЛО – РосСМИ

14 июня 2019 г. 14:52
Источник: 112.UA

Российская Федерация сегодня начала выдачу своих паспортов жителям так называемой "Донецкой народной республики". Об этом сообщает "Интерфакс".

"Первые 34 жителя Донбасса отправились получать российские паспорта", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому упрощается процедура получения гражданства РФ для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

1 мая Путин подписал указ, которым распространил право упрощенно получить российское гражданство и на другие категории украинцев, в том числе выходцев из Крыма и их родственников; владельцев разрешения на временное проживание в РФ и вида на жительство в РФ и тому подобное.

Указ Путина осудили Польша, Канада, Франция, США и Латвия.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС на саммите 20-21 июня планируют принять решение, в котором заявят о непризнании паспортов, которые Россия незаконно выдает гражданам Украины.

 

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