Россия не будет вводить ответных ограничений на въезд граждан Украины

Россия не будет вводить "зеркальных" ограничений на въезд граждан Украины

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время пресс-конференции по итогам саммита G20 в Буэнос-Айресе, сообщает пресс-служба Кремля.

"Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Более того, мы наоборот пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет", - заявил Путин.

Напомним, в связи с введением военного положения в десяти приграничных районах и инцидентом с украинскими судами в Керченском проливе, Украина запретила въезд на свою территорию для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Кроме того, попасть в аннексированный Крым через административную границу в Херсонской области смогут исключительно граждане Украины.

Вчера Госпогранслужба заявила, что за три дня с 30 ноября российская сторона не пропустила более 110 украинцев, при этом РФ применяет запрет без объяснений.

При этом он Украина с начала действия ограничения непосредственно на границе не пропустила 99 граждан РФ, поскольку они не смогли подтвердить цель визита в Украину, не имели надлежащих документов для въезда в страну или превысили срок разрешенного пребывания в Украине.