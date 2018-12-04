Россия не согласилась освободить украинских заложников к рождественским праздникам

РФ и боевики отклонили предложение Киева по освобождению заложников к рождественским праздникам, заявила Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

По словам Геращенко, Киев передал предложение об освобождении арестованных россиян в обмен на украинцев в российских тюрьмах и помилование сепаратистов в обмен на украинцев на оккупированных территориях.

"Мы передали конкретные списки и предложения в формате 23/23 и 66/19 с предложением провести освобождение наших военных и гражданских из ОРДЛО к новогодним и рождественским праздникам. Мы готовы повторить прошлогодний успех и провести очередной этап освобождения 27 декабря", - написала Геращенко в Facebook.

Однако, РФ и ее марионетки отказались от очередной инициативы Украины и заблокировали это предложение.

"Ответственность за то, что освобождение заложников заблокировано – полностью на российской стороне", - подчеркнула представитель Украины.

Также украинская сторона выразила решительный протест из-за агрессии РФ в Керченском проливе и призвала освободить 24 украинских военных моряков, захваченных в плен.