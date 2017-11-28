Россия неудачно запустила ракету: спутник не выходит на связь

28 ноября 2017 г. 11:32
Источник: УНИАН
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28 ноября состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", космическим аппаратом гидрометеорологического обеспечения "Метеор-М" №2-1 и 18 малыми космическими аппаратами попутной нагрузки со стартового комплекса космодрома "Восточный".
Телеметрическая информация со спутника "Метеор-М" №2-1, запущенного во вторник с российского космодрома "Восточный", до сих пор не поступает. Не исключено возникновение проблемы с маршевым двигателем разгонного блока "Фрегат", который должен вывести "Метеор" и другие спутники на орбиту. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
"Связи с аппаратом "Метеор" до сих пор нет, телеметрия не поступает. Возможно, возникла проблема с маршевым двигателем разгонного блока "Фрегат", - сказал собеседник СМИ.

По его словам, если первое включение маршевого двигателя "Фрегата" не произошло, то спутник "Метеор" мог упасть в океан.

"Если не произошло второе включение этого двигателя, то аппарат может находиться на нерасчетной орбите", - уточнил источник. 

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