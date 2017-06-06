Россия отказалась выплачивать треть взноса в Совет Европы

Россия не будет выплачивать треть взноса в бюджет Совета Европы, который пойдет на финансирование работы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Эта сумма составляет около €11 млн.

Об этом сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

По словам Володина, взносы в бюджет Совета Европы перечисляются поэтапно. Треть, оставшуюся на конец 2017 года, Россия платить не планирует, отметил он.

Ранее о планах России отказаться от трети выплаты говорила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. Об этом она сообщила во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходил с 1 по 3 июня. По словам Матвиенко, в тот момент вопросы с выплатами Совету Европу прорабатывал МИД РФ.

В 2016 году взнос России в бюджет Совета Европы составил чуть более €30 млн. При этом с 2014 года российская делегация не принимает участие в работе ПАСЕ. Решение России о выходе из ПАСЕ стало ответом на решение депутатов лишить российскую делегацию права голоса в организации.

РИА Новости отмечает, что, несмотря на отказ участвовать в работе ПАСЕ, Россия продолжает перечислять выплаты в бюджет организации. "Поскольку они идут в пакете с другими платежами в Совет Европы и разделить их нельзя", - пишет агентство. Как именно удалось разделить платежи в этом году и заблокировать часть, идущую на финансирование ПАСЕ, не уточняется.

Общий бюджет Совета Европы в 2016 году составил €442 млн. Россия выступает одним из крупнейших доноров организации наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией и Турцией.