Россия провела военные учения в оккупированном Крыму

27 декабря 2020 г. 15:51
Источник: Зеркало недели
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В оккупированном Крыму Россия провела военные учения с участием боевым кораблей, которые отрабатывали подготовку к бою в случае атаки с воздуха, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Учения под названием «Заступление корабля в боевое дежурство» прошли во всех корабельных соединениях флота в субботу в пунктах базирования Севастополь и Новороссийск.

"Цель учения – отработка действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при осуществлении экстренного выхода из пункта базирования, ведении боя против средств воздушного нападения противника, а также проверка организации приготовления кораблей к заступлению в боевое дежурство", – говорится в сообщении.

Ранее в оккупированном Крыму Черноморский флот России провел маневры с участием фрегата "Адмирал Григорович" и расположенного в крымских горах берегового ракетного комплекса "Утес".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

МИД Украины неоднократно высказывало протест России за военные учения, которые она проводит в Крыму. Но реакции Москвы на эти протесты нет.

 

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