Россия проводит внезапную проверку войск на границе с Украиной

В Минобороны РФ заявили о внезапной проверке войск у границ Украины и переброске подразделений в Крым. Об этом сообщает Минобороны России.

По приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) Александра Дворникова ряд соединений были подняты по тревоге с целью проверки их боевой готовности. В частности — мотострелковые соединения, дислоцированные в оккупированном Крыму, Дагестане, Чечне, Южной Осетии, Ростовской области и Краснодарском крае.

Соединения ЮВО, привлекаемые к проверке боевой готовности, завершили сосредоточение в районах предназначения и "подготовку к практическим действиям", сообщили в Минобороны РФ. В течение первых суток проверены временные нормативы и способность войск к выполнению задач в пунктах постоянной дислокации и на маршах.

Транспортными самолетами 4 армии ВВС и ПВО и морской авиации Черноморского флота Россия перебросила личный состав на дальность свыше 1000 км из Чечни, Дагестана и Ростовской области на полигоны Астраханской, Волгоградской областей, Краснодарского края и в Крым.

Также в Минобороны РФ подчеркнули, что железнодорожным транспортом продолжается переброска техники на незнакомые полигоны, где подразделениям предстоит выполнять "задачи по предназначению".

"Подразделения морской пехоты Черноморского флота совершили марш на расстояние более 200 км, вышли на полигон Молькино Краснодарского края и приступили к отработке комплекса учебно-боевых задач", — сказано в сообщении.

Всего в операции задействовано более 6,5 тысяч военнослужащих и около 1,5 тысяч единиц техники мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, а также подразделения морской пехоты ЧФ и Каспийской флотилии.