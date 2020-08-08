Россия пытается дискредитировать Байдена перед президентскими выборами

08 августа 2020 г. 17:50
Источник: Укринформ

Представители разведки США полагают, что Российская Федерация пытается очернить кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена накануне ноябрьских выборов. Об этом говорится в заявлении директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины.

Эванина связал неодобрение Москвой Байдена с его ролью как вице-президента в формировании политики администрации Обамы, поддерживавшей Украину. По его словам, лица, связанные с Кремлем, повышают ставки президента Дональда Трампа на переизбрание.

В то же время, согласно данным спецслужб США, Китай не хочет, чтобы Трампа переизбрали на второй срок, поэтому усиливает критику Белого дома и пытается оказать давление на политических деятелей, что, как считают в Пекине, действуют против интересов КНР.

Сам Трамп 7 августа заявил, что Россия не хочет его переизбрания на посту. «Я думаю, что последний человек, которого Россия хочет видеть на посту президента, - это Дональд Трамп, потому что никто не был жестче по отношению к России, чем я», — сказал действующий глава Белого дома.

В то же время он согласился с выводами спецслужб, что Китай не хочет его переизбрания.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53