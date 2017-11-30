Россия размещает в Крыму еще одну систему С-400

Еще одну систему противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф" развернут в Крыму, сообщили в Южном военном округе (ЮВО).

Как сообщалось, в Крыму несет дежурство зенитный ракетный полк, оснащенный системой С-400. Пресс-служба Южного военного округа сообщала, что система ПВО С-400 поступила на вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка в 2016 году.

Ранее сообщалось о планах развернуть в Крыму еще один полк С-400. В январе это подтвердил командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов. По его словам, С-400 значительно усилила ПВО Крыма.

По словам В.Севостьянова, полк ПВО в Феодосии также оснащен системами С-300.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.