Россия решила исключить финансирование "ДНР" и "ЛНР" из своего бюджета

"ДНР" и "ЛНР" с 2019 года перестанут получать деньги из российского бюджета.

Поручение Минфину России "исключить из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходы на оказание в 2019–2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям" было дано по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 1 сентября, пишет РБК со ссылкой на копию протокола. Под отдельными территориями подразумеваются "ДНР" и "ЛНР", отмечает агентство.

РБК пишет, что финансирование "ДНР" и "ЛНР" полностью засекречено, описывается секретными постановлениями (распоряжениями) правительства, закрытыми строчками в бюджете. Неясно, что понимается под расходами на "гуманитарную поддержку", но, скорее всего, это лишь один из нескольких каналов финансирования "ДНР" и "ЛНР", сообщил источник агентства.

Еще в самом начале конфликта на востоке Украины правительство России утвердило целевые субсидии на восстановление поврежденной инфраструктуры Донбасса (энергетики, автомобильных и железных дорог), строительство домов — в секретном постановлении правительства эти субсидии назывались гуманитарной помощью отдельным территориям Украины. Объем этих "гуманитарных" неизвестен. По его словам, они проходили через резервный фонд правительства - это резерв, формируемый в бюджете ежегодно на финансирование мероприятий по решениям правительства. Скорее всего, речь идет именно об отмене этих целевых субсидий на восстановление инфраструктуры Донбасса, полагает собеседник РБК.

В прессе лишь несколько раз назывались цифры возможной российской помощи "ДНР" и "ЛНР". Агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники в этих "республиках", что Россия ежемесячно перечисляет "ДНР" 2,5 млрд руб. на выплаты пенсий (российский Минфин позднее опровергал, что в российском бюджете есть расходы на такие выплаты). В феврале 2017 года Служба безопасности Украины утверждала, что бюджетом "ЛНР" на первый квартал этого года предусмотрено поступление свыше 11 млрд руб., из которых около 9 млрд руб. - помощь российского правительства.

По данным МЧС, с августа 2014 года в Донбасс направлено 68 автоколонн, которые доставили более 70 тыс. тонн гуманитарных грузов. При распределении гуманитарной помощи МЧС осуществляет логистику, но сама гумпомощь закупается не на средства ведомства.

В апреле 2017 года Росрезерв подтверждал, что оказывает "гуманитарную поддержку" металлургическим предприятиям на оккупированной территории Донбасса за счет имеющихся у агентства материальных резервов. А после этого правительство выделило Росрезерву 10 млрд руб. на восстановление запасов материального резерва в части сырья и материалов металлургической промышленности, что могло быть связано с помощью Росрезерва этим предприятиям.

Кроме того, Россия, опять же в рамках "гуманитарной поддержки", поставляет электроэнергию в "ЛНР". В бюджете "ДНР" есть "гуманитарная помощь" как источник доходной части, но сами бюджеты "республики" никогда не раскрывали.