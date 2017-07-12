Россия вмешивалась в выборы президента США в 2012 году, - ЦРУ

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США не только в прошлом году, но и в 2012-ом, когда победил Барак Обама.

Об этом сообщает CBS News.

"Россияне также вмешивались в выборы 2012 года и предыдущие избирательные циклы, сказал он (Помпео - ред.)", - говорится в сообщении.

По его словам, Москва занимается этим в течение длительного времени.

Комментарий Помпео появился через несколько часов после того, как стало известно о встрече сына главы Белого дома Дональда Трампа-младшего с российской юристкой во время президентской кампании в прошлом году. Офис спецпрокурора США проведет отдельное расследование относительно этого.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп-младший, зять президента Джаред Кушнер и на тот момент глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт встретились в "Трамп-тауэр" с российским юристом Натальей Весельницкой в июне 2016 года.