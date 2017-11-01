Россия возобновила пропуск украинцев в Крым

Россия возобновила движение транспорта и пешеходов на административной границе с аннексированным Крымом.

"По состоянию на 10.30 оккупанты восстановили движение транспортных средств и пешеходов через админинстративну границу напротив всех контрольных пунктов - "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка". По информации граждан, которые начали пересекать админграницу, у оккупационных служб вышла из строя база данных. В настоящее время пропуск автомобилей осуществляется, однако медленно", - сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Напомним, с 01:30 среды Россия полностью прекратила движение транспорта и пешеходов на административной границе с Крымом. Все три пункта пропуска приостановили свою работу "из-за технических неполадок", заявляли в ФСБ.