Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний Украины (полный список)

Правительство РФ ввело ограничительные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины.

Соответствующее постановление от 1 ноября было опубликовано на сайте российского правительства.

Санкции коснулись 68 украинских компаний и 322 граждан.

Опубликованный правительственный указ содержит полный санкционный список.

В частности, среди физических лиц указаны: министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, глава Администрации президента Украины Игорь Райнин, министр обороны Украины Степан Полторак, генеральный прокурор Юрий Луценко, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, мэр Днепра Борис Филатов.

Кроме того, в списке указаны народные депутаты Украины: Владимир Арьев, Олег Барна, Борислав Береза, Андрей Билецкий, Максим Бурбак, Ирина Геращенко, Мустафа Джемилев, Светлана Залищук, Юлиц Мамчур, Игорь Мосийчук, Мустафа Найем, Владимир Парасюк, Сергей Пашинский, Алексей Порошенко и другие.

22 октября президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Решение принято в ответ «на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации».

Правительству РФ положено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры; определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц; обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации указа.