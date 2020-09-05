Россия ввела санкции против каждого десятого депутата Верховной Рады: в списке Порошенко, Вакарчук, Тарута

Правительство Российской Федерации ввело экономические санкции против 43 народных депутатов Украины, в том числе пятого Президента Петра Порошенко. Такие данные обнародованы на официальном портале правовой информации РФ.

Соответствующие экономические санкции устанавливает постановление правительства Российской Федерации от 31 августа, обнародованное вечером 4 августа.

В санкционный список в частности попали Петр Порошенко, Ахтем Чийгоз, Святослав Вакарчук, Кира Рудык, Сергей Рахманин, Валентин Наливайченко, Сергей Тарута

Депутат ВР от фракции «Голос» Владимир Цабаль подсчитал в Фейсбуке, что в целом санкции касаются 43 народных депутатов 9-го созыва. Больше всего в списке представителей «Голоса» - 17. Кроме того, в нем 11 народных избранников из «Батькивщины» и 9 - из «Европейской солидарности».

«Это - признание нашей принципиальной, бескомпромиссной позиции в борьбе за освобождение оккупированных территорий. А этот конкретный список выглядит результатом голосования в июле за изменения в Закон о выборах, где благодаря «Голосу» и коллегам из других фракций... удалось добиться, чтобы в этом законе было прописано, что выборы на оккупированных территориях могут состояться «только по стандартам ООН», - написал Цабаль, добавив, что это очень не понравилось нашим северным соседям.