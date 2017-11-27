Россия выслала польского историка после лекций о сталинских репрессиях

ФСБ выслала из России польского историка Генриха Глебоцкого, угрожая ему "насильственной депортацией". Это произошло после того, как он прочитал несколько открытых лекций о репрессиях сталинского периода.

Об этом говорится в сообщении на сайте Института национальной памяти Польши (IPN).

В институте сообщили, что Глебоцкий был задержан сотрудниками ФСБ 24 ноября. Он был ознакомлен с решением, датированным 21 ноября, в котором говорилось, что он обязан покинуть территорию России в течение 24 часов "под угрозой насильственной депортации".

В России Глебоцкий, научный сотрудник Ягеллонского университета и краковского филиала Института национальной памяти, находился с 14 ноября. Он проводил исследования в архивах, изучая российско-польские отношения XIX—XX веков. Кроме того, он по приглашению Польского института в Санкт-Петербурге прочитал две открытые лекции о судьбе польских граждан в период политических репрессий 1930-х годов. Лекции прошли 22 и 23 ноября. Задержание Глебоцкого произошло на следующий день после его выступления.

В IPN отметили, что это решение ФСБ равнозначно запрету на въезд Глебоцкого в Россию в будущем. Кроме того, для него оказывается заблокированным доступ к российским архивам, которые необходимы ему для проведения исследования в сфере российско-польских отношений, над которым он работает порядка 25 лет.