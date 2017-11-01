Россия закрыла пункты пропуска в Крым на границе с Украиной

С 1.30 среды оккупационные службы, находящихся на территории АР Крым, полностью прекратили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу с временно оккупированным полуостровом.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Причины таких действий не известны, поскольку из полуострова людей также не пропускают.

В связи с довольно низким пассажиро-транспортным потоком очередей по состоянию на 8:00 нет.

О восстановлении оккупантами движения через админграницу будет сообщено дополнительно.

Напомним, в Крыму вечером во вторник была повреждена линия газопровода. Причины повреждения неизвестны, но в Национальном антитеррористическом комитете России не исключили совершения диверсии.

По данным НАК, во вторник, 31 октября, около 20:00 на газораспределительной станции недалеко от поселка Виноградное городского округа Алушта зафиксировали снижение давление газа. Одновременно прекратилась подача электроэнергии из-за обрушения опоры линии электропередачи.