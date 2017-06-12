Россия заливает Украину кровью: подробности акции у генконсульства РФ

Возле Генерального консульства Российской федерации выстраиваются солдаты Национальной гвардии. Их - около полусотни. Еще около сотни в качестве резерва находятся в автобусах на случай беспорядков. Так в Харькове подготовились ко Дню России. Усиленная охрана у здания дипмиссии выстроена не случайно. К полудню к генконсульству подтягиваются представители общественной организации "Східний корпус". Акцию начинают с перфоманса - обливают макет карты Украины красной краской.

В день государственного праздника в Российской Федерации пришли продемонстрировать свое отношение к политике северного соседа, говорят организаторы акции.

Антон Цебро, представитель ОО "Східний корпус":

Три года назад праздник России праздновался еще в Крыму, да, у нас такое было. И сейчас мы имеем более 20 тысяч вооруженных людей с кучей техники, вертолетов и всего прочего.

На доске объявлений возле консульства также появляются листовки с фотографиями россиян. Это военные, погибшие или попавшие в плен во время военных действий на Донбассе. Информацию о них, рассказывают активисты, собирали в социальных сетях.

Костянтин Немичев, ГО "Східний корпус":

У нас на Донбассе каждый день погибают граждане Российской федерации. И они заявляют, что это гражданская война, но это не так. Вот мы фактами доказываем, что это прямая агрессия России.

Высказывание гражданской позиции завершается через полчаса после ее начала. Из посольства к пикетчикам никто не вышел. Национальной гвардии подмога не понадобилась. Акция прошла без эксцессов.

