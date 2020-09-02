Россия заявила, что в Украине готовят экстремистов для дестабилизации ситуации в Беларуси

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о сотнях экстремистах, якобы подготовленных в Украине для дестабилизации ситуации в Беларуси. Их целью "является раскачивание ситуации в республике и перевод мирных протестов в горячую фазу". Об этом он заявил на брифинге после переговоров с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

Более того, по его словам, в Украине находятся лагеря якобы подготовки таких экстремистов, в частности, в Волынской и Днепропетровской областях.

"Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и "Трезубец" Степана Бандеры, и С-14, есть "Национальный корпус", есть "Правый сектор". Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси", - заявил он.

Лавров считает, что спецслужбы РФ и Беларуси должны этим заниматься более предметно.

"По нашим оценкам, порядка двухсот экстремистов натренированных на украинской территории сейчас находятся в Республике Беларусь", - заявил он.