Россиянина посадили за попытку воевать на стороне ВСУ

01 ноября 2017 г. 13:31
Источник: Украинская правда

Российский суд приговорил жителя Челябинской области к 3 годам и 3 месяцам тюрьмы, обвинив его в попытке ступить в ряды украинского батальона "Азов".

Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Сообщается, что житель города Копейск будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ФСБ, приговоренный, имя которого не разглашается, "придерживался идеологии национал-социализма и выезжал в ноябре 2014 года в Украину для участия в составе батальона "Азов" в боевых действиях в качестве наемника".

В Копейском городском суде рассказали, что представители "Азова" встретились с подсудимым на блокпосту в Мариуполе и отвезли его в другое место.

"Выяснив, что подсудимый не обладает необходимыми боевыми навыками для участия в вооруженном конфликте, ему отказали во вступлении в полк и доставили обратно на тот же блокпост", — сообщили представители суда.

Подсудимый, добавили они, также обвинялся в распространении экстремистских материалов, которые он якобы репостил летом 2015 года на своей странице в одной из соцсетей.

Суд признал его виновным в "покушении на участие в качестве наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности" и "возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности".

Как известно, батальон "Азов" был сформирован из добровольцев в 2014 году в Мариуполе Донецкой области. Позднее его переформатировали в полк. Сейчас он входит в структуру Национальной гвардии Украины.

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