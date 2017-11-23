Российская Генпрокуратура проверяет слова Собчак об украинском Крыме

23 ноября 2017 г. 10:11
Источник: Левый берег
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Заявившая о намерении баллотироваться в президенты России телеведущая Ксения Собчак рассказала, что Генпрокуратура начала проверку в отношении ее высказывания о том, что Крым должен принадлежать Украине.

Об этом Собчак рассказала в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Уже есть проверка Генпрокуратуры, они расследуют мои высказывания по Крыму, это происходит, мы получили официальное письмо", - сообщила Собчак.

Она также допустила, что ее высказывание о Крыме ударило по ее электоральному рейтингу.

"Я понимаю, что мой электоральный рейтинг точно очень сильно упал после моего высказывания по Крыму", - сказала она, добавив, что "пришла говорить правду и о том, что мне кажется важным".

Собчак официально озвучила свою позицию по Крыму 24 октября на своей первой пресс-конференции после объявления планов принять участие в президентской гонке. Тогда она сказала, что "с точки зрения международного права Крым - украинский".

Несколькими днями позже Собчак предложила провести новый референдум в Крыму. Она заявила, что Россия "нарушила свои международные обязательства", а то, что происходило в Крыму в марте 2014 года, "нельзя назвать референдумом".

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