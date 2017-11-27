Российская оппозиционерка Романова бежала в Украину

Активистка российской "Новой оппозиции" Ольга Романова бежала в Киев.

Об этом сообщил в своем блоге на сайте Mediapart французский активист Пьер Афнер, сочувствующий российской оппозиции.

В Украину Романова выехала попутными машинами через Беларусь.

Как напоминают "Грани.ру", Преследование оппозиционерки началось незадолго до массовых протестов 5 ноября, к которым призывал лидер движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев. Полутора неделями раньше, 25 октября, коллега активистки Андрей Титков вывесил на Устьинском мосту через Москву-реку манекен с плакатами "Пыня, уходи на х...уй" и "Путин - смерть. Революция - жизнь. 05.11.2017". Сама Романова в это время сидела в машине.

Тем не менее полицейские вменили как Титкову, так и ей часть 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения). Титков был арестован на 15 суток; Романову оштрафовали на 20 тысяч рублей. При этом СМИ писали, что по факту акции на Устьинском мосту может быть открыто и уголовное дело.

Вечером 4 ноября, накануне протестов, машину Романовой остановили для досмотра. Вместе с активисткой ехал ее коллега Максим Холодилкин. В автомобиле находились припасы для ожидаемых протестов 5-го числа: продовольствие, одежда, одеяла, аптечки с лекарствами, шлемы. Эти припасы Романова приобретала в течение предыдущих двух месяцев, пишет Афнер с ее слов.

Около десятка силовиков из ФСБ, лица которых были скрыты масками, побили Романову и Холодилкина, после чего несколько часов изымали из машины припасы. Затем активистов развезли по домам и устроили у них обыски. Во время обыска Романовой удалось утаить загранпаспорт, затолкнув его ногой под комод. Силовикам она заявила, что документ остался в машине.

После обыска, уже 5-го числа, Романову отвезли в ФСБ, где допросили в статусе свидетеля по делу об экстремизме и терроризме. Допрос продолжался восемь часов. Активистку предупредили, что в дальнейшем ее статус может быть изменен на обвиняемую.

Холодилкин также был допрошен в спецслужбе и отпущен.

В связи с протестами 5 ноября в разных регионах России открыто уже несколько дел о терроризме и массовых беспорядках. В СИЗО отправлены больше десятка человек.