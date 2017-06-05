Российская полиция пришла с обыском в дом крымского адвоката Семедляева

Оккупационная полиция и налоговая пришли с обыском домой к крымскому адвокату Эдему Семедляеву в его отсутствие.

Об этом сообщает издание QirimInfo

"Выждав когда Эдем Семедляев выедет в командировку, некие люди представившиеся сотрудниками налоговой, пытаются проникнуть к нему домой. Дома жена и четверо детей", – написал в свою очередь в фейсбуке другой адвокат Эмиль Курбединов.

"Крым.Реалии" пишут, что Семедляев является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах.

В конце марта в российское управление Следкома по Крыму вызвали на встречу крымского адвоката Эмиля Курбединова, который ведет ряд дел по защите крымских татар.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения. Простив журналистов российские власти возбуждают уголовные дела, также они проводят планомерную политику по выдавливанию независимых изданий и журналистов с территории аннексированного полуострова.