Российская семья попросила убежища в Украине из-за политических преследований

Вчера вечером в одном из пунктов пропуска на границе с Россией семья россиян попросила статус беженцев в Украине.

Как рассказали в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, во время прохождения пограничного контроля о предоставлении статуса беженцев к пограничникам обратились 32-летний гражданин России и его 33-летняя жена. Они прибыли из соседней страны пешком с маленьким ребенком.

Семья рассказала, что в связи с политическим преследованием, они были вынуждены просить статуса беженцев. Преследование русских начались после высказывания мужа своей позиции о смене власти в РФ. За это он был привлечен к уголовной ответственности, а ныне испытывает дальнейшее преследование.

После оформления соответствующих документов, семью россиян направили в Государственную миграционную службу Украины.

