Российские криминалисты увидели Яценюка на фотографии УНА-УНСО 1992 года из Приднестровья

13 сентября 2017 г. 17:52
Источник: Левый Берег
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Российские криминалисты увидели Арсения Яценюка на размытой фотографии членов УНА-УНСО, которая якобы была сделана в 1992 году в Приднестровье.

Об этом сообщила пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.

В сентябре 2015 года в рамках "чеченского" дела против Яценюка российские следователи решили сравнить фотографию Яценюка и человека в камуфляже и с оружием в руках, сделанную предположительно в Приднестровье. Криминалисты пришли к выводу, что на них, "вероятно, изображено одно и то же лицо".

В 1992 году Яценюку было 18 лет. Согласно официальной биографии, он в это время учился в университете в Черновцах.

Напомним, что Россия считает Яценюка участником чеченской войны. Он якобы находился в Чечне в 1994-1995 годах и даже удостоился высшей награды Джохара Дудаева "Честь нации" за уничтожение российских военнослужащих.

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