Российский Сбербанк признал невозможной работу в Крыму

21 октября 2017 г. 14:19
Источник: Левый берег
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Юристы российского Сбербанк не смогли найти механизм работы в Крыму, который бы позволил избежать санкций за это.

Об этом сказал глава банка Герман Греф на лекции в ходе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, пишет РИА "Новости".

"Можете себе представить, что такое цена вопроса для Сбербанка. Это вопрос всей финансовой системы страны, конкурентоспособности страны в целом. Поэтому спекулянты, которые эти темы все время поднимают, - это люди, которые не понимают, что лежит на кону, или они умышленно все это дело раздувают. Нет такой схемы, которая позволила бы нам работать, не попав под весь пул санкций, такой схемы мне не известно… Таких схем нет. Если бы такие схемы были - мы бы обязательно были там", - сказал Греф.

Напомним, на начало 2014 года в Крыму работало 16 российских банков. Сейчас их осталось около десятка.

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