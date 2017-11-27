Российский суд продлил арест украинского журналиста Сущенко

Московский городской суд продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко еще на два месяца - до 13 января 2018 года.

Такое решение огласил судья в понедельник.

Заседание по делу, как и все предыдущие, прошло в закрытом режиме. Украинских журналистов и консула Украины пустили в зал заседания только на оглашение вердикта.

"Продлить срок содержания под стражей Сущенко Романа Владимировича на два месяца - всего до 16 месяцев, до 13 января 2018 года", - зачитал решение судья Суворов.

После его оглашения адвокат Марк Фейгин уточнил, что судья оговорился и в судебном постановлении указано 30 января.

Сам Сущенко успел заявить в зале суда, что на его адвоката Фейгина оказывают давление, чтобы лишить его защиты в российский судах. Кроме этого, он передал привет семье и сказал, что у него все нормально.

Напомним, что собкор агентства "Укринформ" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал информацию о второжении российских войск в Украину.

Срок содержания Сущенко под стражей истекал 30 ноября 2017 года.