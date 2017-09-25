Российский суд продлил срок ареста украинского журналиста Сущенко

25 сентября 2017 г. 12:53
Источник: Левый берег
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Московский городской суд в понедельник, 25 сентября, продлил срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко, которого обвиняют в шпионаже по статье 276 Уголовного кодекса РФ.

"Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей на два месяца, до 30.11.2017 года. Защита будет обжаловать решение", - сообщил в твиттере адвокат Марк Фейгин.

Напомним, что о задержании Сущенко в Москве стало известно в начале октября 2016 года. Российское ФСБ объявило его кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины и обвинило в том, что он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и войск Росгвардии.

В этот же день ФСБ возбудила против Сущенко уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж).

Сущенко работает корреспондентом агентства "Укринформ" в Париже. Он приехал Россию для того, чтобы посетить близких родственников. 22 ноября 2016 года Служба безопасности Украины объявила, что он внесен в списки на обмен заложниками.

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