Российского дипломата уличили в распространении фейков об Украине

Заместитель постпреда России при ООН в Женеве Александр Алымов разместил в сети Twitter сообщение о том, как гибнут дети на Донбассе от "обстрелов украинских сил", добавив фотографию девочки из российского Уссурийска, которая была убита семь лет назад.

Ответ украинских дипломатов не заставил себя ждать – на фейк отреагировали в Постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке.

"Хотите знать, как рождаются российские фейки? Вот, пожалуйста. Российский дипломат в Женеве разместил фотографию девочки, которая, по его утверждению, погибла на Донбассе от обстрелов украинской армии. На самом деле эта девочка по имени Анастасия (Луцишина - ред.) родом из Уссурийска, Россия, которую убил таксист в 2013 году", - написал в ответ спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Алимов обозначил себя на странице в Twitter "дипломатом средних талантов". В своем тексте россиянин называет погибшую девушку 6-летней Полиной Солодкой, которая вроде бы одной из первых погибших в центре Славянска в 2014 году.

Напомним: украинская сторона неоднократно указывала на систематические фейки, которые создают российские дипломатические учреждения для оправдания своей агрессии против Украины. Кроме того, Украина неоднократно поднимала в ООН вопрос о смерти и страданий детей на оккупированном Россией Донбассе.

Так, по официальной статистике, в зоне конфликта на востоке Украины, инициированном Россией, по меньшей мере 172 ребенка погибли или получили ранения в районах боевых действий.

https://twitter.com/OlegNikolenko_/status/1270383365225578496