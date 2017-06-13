Российского оппозиционера Яшина арестовали на 15 суток

Политик считает решение суда незаконным и намерен обжаловать его.

Как сообщает "Русская служба BBC", Яшина признали виновным в административном нарушении по части 1 статье 19.3 КоАП. По версии правоохранителей, он отказался подчиниться требованиям полиции, скандируя лозунги и оказывая сопротивление аресту.

Сам Яшин свою вину отрицает. По его словам, он был задержан через несколько минут после того, как вышел из метро на станции "Тверская": сотрудник полиции попросил его пройти в автобус для уточнения личности, после чего оппозиционера скрутили.

"Я не мог отказаться подчинится требованиям полиции, поскольку ко мне не было никаких требований", - указал Яшин.

В ходе разбирательства суд отклонил ходатайства о приобщении фотоматериалов и вызове свидетелей.

Адвокат Яшина Александр Глушенков указал, что по данным полиции, его подзащитного задержали в 15:30, хотя сам политик утверждает, что его задержали в 14:20.

По словам адвоката, при задержании Яшину были нанесены телесные повреждения, есть подозрение на сотрясение мозга. На этом основании Глушенков просил суд перенести заседание по делу.

После того, как суд отклонил все ходатайства защиты, Глушенков заявил об отводе судьи, однако в этом защите также было отказано.

Сам Яшин заявил журналистам, что считает решение суда незаконным, и намерен обжаловать его.

Ранее российского оппозиционера Алексея Навального арестовали на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга.

Во время акции протеста, приуроченных ко Дню России, полиция задержала более 1,5 тысяч человек, в том числе, более 730 протестующих в Москве и около 500 в Санкт-Петербурге. Среди задержанных немало несовершеннолетних.

Инициатором акций протеста стал глава "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный, - один их авторов журналистского расследования о коррупции премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

