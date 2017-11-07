Российского журналиста не пустили в Украину: запрет на 5 лет

Служба безопасности Украины не пустила и запретила въезд в страну на 5 лет российскому журналисту, работнику государственного пропагандистского информагентства РФ Захару Виноградову.

"Служба безопасности Украины запретила ему въезд на 5 лет", – сказала спикер СБУ Елена Гитлянская.

Гитлянская напомнила, что СБУ принимает решение о запрете въезда в Украину иностранцам или лицам без гражданства в соответствии со ст. 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" в интересах обеспечения национальной безопасности Украины.

"Решение о запрете въезда в Украину принимается, если есть наличие достаточной информации, полученной в установленном законом порядке, о факте совершения им общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие которого в компетенции СБ Украины", – отметила она.

Ранее российское издание РИА Новости сообщило, что их сотрудника, который работает обозревателем в редакции сайта www.ria.ru, в 6 утра высадили из поезда Москва — Одесса в Конотопе при проверке документов.