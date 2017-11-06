Российскому банку отказали во взыскании с Укрзализныци 1,5 млрд грн

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказался взыскать с Укрзализныци 1,5 млрд грн в пользу Сбербанка.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева.

"Сегодня постановлением суда апелляционной инстанции, который согласился с доводами столичной прокуратуры, апелляционная жалоба банка оставлена без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда - без изменений", - отмечается в сообщении.

В прокуратуре также добавили, что Сбербанк обращался в Хозяйственный суд Киева с иском о взыскании указанных средств с Укрзализныци в качестве задолженности по кредитному договору, заключенному между банком и государственным предприятием Донецкая железная дорога в 2011 году.

Однако в связи с пребыванием государственного предприятия Донецкая железная дорога в состоянии прекращения, банк решил взыскать задолженность с Укрзализныци.

Напомним, в марте Хозяйственный суд города Киева отказался взыскать с Укрзализныци почти 1,5 млрд гривен в пользу Сбербанка.