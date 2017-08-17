Российской поэтессе Астаховой запретили въезд в Украину

Российской поэтессе Ирине Астаховой (Ах Астахова) на три года запретили въезд в Украину.

"Вчера список невъездных российских артистов пополнила поэтесса Ирина Астахова. Ее пограничники обнаружили в аэропорту Одессы, при оформлении пассажиров, следовавших в Минск. В ходе дополнительного изучения оснований пересечения государственной границы данное лицо подтвердило въезд на ВОТ АР Крым через временно закрытые пункты пропуска. Согласно действующему законодательству принято решение о запрете гражданке РФ въезд в Украину сроком на 3 года", - написал помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в фейсбуке.

13 августа Ирина Астахова выступила в одесском клубе "Пляжник", а затем провела несколько дней на море. В своем Instagram она делилась фото с отдыха.

21 октября концерт Ах Астаховой должен был пройти в Киеве. Продажа билетов на сайте Сoncert.ua уже остановлена.