Розенблат побывал на допросе в НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро допросили депутата Верховной Рады Борислава Розенблата, с которого накануне сняли неприкосновенность.

Об этом сообщил сотрудник бюро.

По его словам, Розенблат находился в помещении НАБУ около часа.

При этом собеседник не смог сообщить точную информацию давал ли Розенблат какие-то показания или же отказался от дачи любых свидетельств.

На данный момент Розенблат покинул здание НАБУ.

Напомним, накануне Рада поддержал снятие неприкосновенности с Розенблата, но арестовать его не разрешила. Розенблатта подозревают в получении взятки на сумму 285 тыс. долларов от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.