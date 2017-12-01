РПЦ ограничила самостоятельность УПЦ МП

Поправки в устав Русской православной церкви, предложенные архиерейскому собору РПЦ предстоятелем Украинской православной церкви (Московский патриархат) митрополитом Онуфрием, которые были призваны помочь УПЦ (МП) выглядеть более самостоятельной церковью в Украине, собор утвердил в такой редакции, которая сужает самостоятельность украинской церкви еще больше.

Об этом пишет портал "Религия в Украине".

Так, теперь РПЦ должна одобрять устав УПЦ. Ранее такого пункта в уставе РПЦ не было, устав УПЦ утверждался лишь собором УПЦ.

Также в соборном определении записано: "Имя Предстоятеля поминается во всех храмах Украинской Православной Церкви после имени Патриарха Московского и всея Руси". Ранее такого требования в уставе РПЦ не было. Теперь утверждено прямое требование устава РПЦ о поминовении патриарха РПЦ во всех храмах УПЦ. "Этот пункт, по-видимому, внесен самим патриархом Кириллом, который болезненно воспринимает свое непоминание в целом ряде храмов УПЦ", - пишет издание.

Кроме того, теперь решения об образовании или упразднении епархий, входящих в УПЦ (МП), и об определении их территориальных границ должны утверждаться архиерейским собором РПЦ.

10-й пункт определения гласит: "Решения Поместного и Архиерейского Соборов являются обязательными для Украинской Православной Церкви". Это тоже норма в уставе РПЦ . Ранее многие решения московских соборов, исходя из местной ситуации, систематически игнорировались и не исполнялись в УПЦ.

Другие пункты также закрепляют зависимость УПЦ от РПЦ (в частности, подтверждается, что УПЦ "получает святое миро от Патриарха Московского и всея Руси").

Единственным очевидным достижением УПЦ на соборе является прямая декларация определения архиерейского собора РПЦ о том, что центр управления УПЦ находится в Киеве. Издание отмечает, что, эта запись, вероятно, была сделана, чтобы формально обезопасить УПЦ от действия закона о ''церкви с центром в стране-агрессоре", проект которого рассматривается в парламенте Украины. Однако другие пункты соборного определения слабо коррелируют с этой поправкой.

"Таким образом, если ранее в уставе РПЦ была явная двусмысленность по отношению к УПЦ, позволявшая двояко интерпретировать положения устава, в новом определении Архиерейского Собора РПЦ эта двусмысленность снята в пользу фактического центра управления в Москве", - подытоживает издание.

Напомним, Архиерейский Собор РПЦ проходит в Москве с 29 ноября по 2 декабря. В нем, в частности, принимают участие иерархи УПЦ МП.