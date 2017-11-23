РПЦ решит, сколько раз верующим можно вступать в брак

Русская православная церковь (РПЦ) на заседаниях Архиерейского собора определится с вопросом допустимого для верующего человека количества браков.

Об этом рассказал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, сообщается на сайте РенТв.

"Ясного ответа в действующем церковном праве не имеется, а как интерпретировать имеющиеся канонические нормы в новых условиях, когда браков заключается значительно больше, чем освящается в Церкви, существуют разные ответы. Решение будет принято на соборе", - сказал он.

Собор пройдет в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве с 29 ноября по 4 декабря. Он посвящен празднованию "восстановления патриархата в Русской православной церкви".

Архиерейский собор является одним из высших органов управления РПЦ.