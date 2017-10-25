Руководителя Госгеокадастра уволили

25 октября 2017 г. 14:09
Источник: Левый берег

Правительство уволило Олега Цвяха с должности исполняющего обязанности председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Ранее на заседании премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что также планируется по поручению Министерства аграрной политики и продовольствия отстранить всех руководителей областных управлений и сформировать масштабные группы по проверке их деятельности.

Напомним, в ходе совета регионального развития 24 октября Гройсман заявил о том, что отстраняет Цвяха от исполнения обязанностей после обращения главы Васильковской районной государственной администрации Днепропетровской области Сергея Литвинова с просьбой убрать "смотрящих" Госгеокадастра в регионах.

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