 

Рябошапка уволил Главного военного прокурора Украины

02 сентября 2019 г. 11:43
Источник: РБК-Украина
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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности Главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГПУ.

Матиос исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса дальнейшего прохождения военной службы.

"В понедельник, 2 сентября 2019 года, руководствуясь законом Украины "О прокуратуре", положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины, а также на основании письма министра обороны Украины от 02.09.2019, генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса", - говорится в сообщении.

Отметим, Матиос был назначен главным военным прокурором Украины 26 августа 2014 года.

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