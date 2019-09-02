Рябошапка уволил Главного военного прокурора Украины

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности Главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГПУ.

Матиос исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса дальнейшего прохождения военной службы.

"В понедельник, 2 сентября 2019 года, руководствуясь законом Украины "О прокуратуре", положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины, а также на основании письма министра обороны Украины от 02.09.2019, генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса", - говорится в сообщении.

Отметим, Матиос был назначен главным военным прокурором Украины 26 августа 2014 года.